Operação no Complexo de Israel entra no segundo diaReprodução/BDRJ

Publicado 23/07/2024 07:31 | Atualizado 23/07/2024 08:43



Rio - A Polícia Militar realiza uma operação pelo segundo dia seguido no Complexo de Israel, na Zona Norte, na manhã desta terça-feira (23). Segundo moradores, há intenso tiroteio na região desde a madrugada. As comunidades vivem há dias uma intensa rotina de violência devido à disputa entre traficantes rivais. Na noite anterior, um agente da Força Nacional chegou a ser baleado na cabeça ao entrar por engano em Vigário Geral.

Com confrontos frequentes, a operação do ramal de Saracuruna segue com intervalos ampliados desde o último sábado (20), quando disparos atingiram a rede aérea da estação no bairro de Cordovil. Devido a insegurança, na noite desta segunda (22), as estações de trem Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral foram fechadas para embarque e desembarque pela segunda vez em dois dias . A reabertura ocorreu por volta das 20h.

Até o momento, a circulação da Central a Gramacho ocorre com intervalo médio de 20 minutos. Enquanto Gramacho a Saracuruna tem intervalo de 50 minutos.



"As equipes de manutenção ainda não conseguiram concluir os reparos necessários por causa da insegurança no entorno. Por causa disso, a rede aérea continua danificada e os trens com baixa tensão, tendo que circular com maior intervalo entre as composições. A SuperVia lamenta o transtorno e reforça que a segurança é um valor inegociável. Por isso, adota todas as medidas possíveis para garantir a integridade de seus clientes e colaboradores", explicou a concessionária em nota.

De acordo com a PM, agentes atuam desde as primeiras horas do dia na Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas, nos bairros de Vigário Geral e Parada de Lucas, na Zona Norte. A ação é realizada pelo 16º BPM (Olaria), com apoio do Comando de Operações Especiais (COE), Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) para prender os envolvidos em uma disputa territorial entre criminosos e também retirando barricadas das vias dos bairros.





Confrontos



Na noite de segunda (22) um tiroteio ocorreu devido uma viatura caracterizada da Força Nacional entrar por engano na comunidade de Vigário Geral, por volta das 19h22. Houve confronto na região e dois policiais foram feridos. Um agente foi baleado na cabeça e outro foi atingido por estilhaços de vidro. Equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) da Polícia Rodoviária Federal resgataram o policial ferido e o levaram para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há atualizações sobre seu estado de saúde.



Na parte da manhã, O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), estão realizando o policiamento preventivo na Avenida Brasil e seus acessos. Além disso, já está sendo realizado o contato com a concessionária para restabelecer a luz no local.Na parte da manhã, uma operação da PM prendeu 10 criminosos . Com eles, foram apreendidos três fuzis, quatro pistolas, cinco granadas e um rádio comunicador, além de drogas. Na ocasião, a Avenida Brasil chegou a ser interditada por alguns minutos enquanto a população ficava em meio ao fogo cruzado.

O Complexo de Israel é formado por cinco comunidades: Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-pau. O chefe do tráfico da região é Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, apontado também como líder da facção Terceiro Comando Puro (TCP).