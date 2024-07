Todas as estações entre Penha Circular e Vigário Geral encontram-se fechadas - Reprodução/Redes sociais

Publicado 22/07/2024 08:11 | Atualizado 22/07/2024 08:34

Rio - Um tiroteio em Cordovil , na Zona Norte do Rio, causou o fechamento de cinco estações de trem na manhã desta segunda-feira (22). Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral não estão operando para embarque e desembarque.

Por conta disso, os intervalos entre as viagens do ramal Saracuruna apresentam atraso e acontecem somente entre a Central do Brasil até a Penha e de Duque de Caxias a Gramacho, que tem o intervalo médio de 50 minutos.

Nas redes sociais, moradores relatam um novo episódio de intenso tiroteio pelo quinto dia consecutivo. Segundo o Fogo Cruzados, tiros foram registrados nas proximidades da Estação de Cordovil, por volta das 7h50.

De acordo com a SuperVia, no último sábado (20), um outro tiroteio danificou a rede aérea nas proximidades da estação Cordovil.

Além disso, o ramal Belford Roxo foi suspenso temporariamente por conta de um desarme de energia no trecho entre Triagem e Pavuna. Técnicos foram acionados para a manutenção do sistema e investigar as causas da ocorrência.

Por meio de nota, a concessionária lamentou os ocorridos: "A SuperVia lamenta o transtorno e reforça que a segurança é um valor inegociável. Por isso, adota todas as medidas possíveis para garantir a integridade de seus clientes e colaboradores."