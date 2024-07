Os policiais militares apreenderam o revólver que o suspeito portava - (Divulgação/PM)

Os policiais militares apreenderam o revólver que o suspeito portava (Divulgação/PM)

Publicado 22/07/2024 21:36 | Atualizado 22/07/2024 21:37

Policiais do 3º BPM (Méier) prenderam nesta segunda-feira (22), no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio de Janeiro, um suspeito de feminicídio. De acordo com a página da Polícia Militar na rede social X, o homem portava um revólver calibre 38 no interior do veículo que dirigia e tentou fugir ao notar a presença policial.

Ainda de acordo com a postagem, o suspeito cometeu o crime no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A PM, entretanto, não deu mais informações sobre quem foi a vítima do feminicídio, tampouco quando o caso aconteceu.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), para onde o indivíduo e a arma apreendidos foram encaminhados.