Veículo dos Correios foi encontrado por PMs na RJ-143@pmerj

Publicado 23/07/2024 12:51 | Atualizado 23/07/2024 12:56

Rio - Equipes do Comando de Polícia Rodoviária localizaram nesta terça-feira (23) um caminhão-baú, que havia sido roubado dos Correios.

De acordo com a PM, o veículo estava abandonado na RJ-143, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. No caminhão, foram encontrados diversos produtos de higiene pessoal. A corporação, no entanto, não divulgou mais detalhes sobre as circunstâncias do crime.

O caso foi registrado na 100ª DP (Porto Real).