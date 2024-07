Cerca de 2 mil policiais civis e militares atuam na Operação Ordo - Divulgação / Governo do Estado

Publicado 24/07/2024 08:17

Rio - Em mais uma etapa da, agentes da Polícia Civil ocupam as comunidades da Muzema e Tijuquinha, na Zona Oeste, na manhã desta quarta-feira (24). Atualmente, a região é palco de confronto entre milicianos e traficantes, que disputam o controle do território.

De acordo com relatos, os policiais foram atacados a tiros no momento em que entraram na Muzema. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, os disparos foram ouvidos por volta das 6h30. Ainda não há informações sobre prisões, apreensões ou feridos.

A ação, que começou no último dia 15, tem como objetivo acabar com atividades econômicas ilegais que financiam facções e milícias. Ao todo, 16 comunidades de seis bairros da região têm sido alvos de 2 mil policiais civis e militares. O último balanço divulgado da Ação Ordo contabilizou 109 prisões, sendo 95 em flagrante e 14 em cumprimento de mandado de prisão, além de oito adolescentes apreendidos.As comunidades selecionadas para a ação são: Covanca, Jordão, Santa Maria e Bateau Mouche, que ficam entre a Taquara e a Praça Seca; Cidade de Deus, Gardênia Azul, Muzema, Tijuquinha, César Maia, Coroado, Fontela, Rio das Pedras, Sítio Pai João, Morro do Banco, Terreirão e Vargens.O secretário estadual de segurança do Rio, Victor dos Santos, destacou na manhã desta terça-feira (23) que aO policiamento ostensivo provocou uma redução de 70% dos crimes de rua e zerou o número de homicídios na região abarcada pela ação, segundo a Secretaria de Segurança Pública.