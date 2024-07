Homem desapareceu no mar da Praia do Flamengo - Renan Areias/Agência O Dia / Foto de Arquivo

Homem desapareceu no mar da Praia do FlamengoRenan Areias/Agência O Dia / Foto de Arquivo

Publicado 24/07/2024 22:09 | Atualizado 24/07/2024 22:12

Rio - O Corpo de Bombeiros segue com as buscas por um homem que desapareceu no mar, na Praia do Flamengo, Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (23). A vítima, não identificada, se afogou por volta de 16h30 e ainda não foi encontrada.



Nesta quarta (24), os militares trabalham com mergulhadores e helicópteros para tentar localizar o homem. Não há informações sobre como o incidente ocorreu.

Salvamentos no RJ crescem mais de 30%



De acordo com a Defesa Civil do RJ, o Corpo de Bombeiros registrou 15.886 salvamentos no estado de 1º de janeiro a 23 de julho de 2024. No mesmo período em 2023, foram 12.085. Ou seja, um aumento de 31%.

Já na capital, foram 7.466 salvamentos no ano passado contra 10.969 neste ano. Um acréscimo de 46%.



Nesta quinta-feira (25), celebra-se o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, e o Corpo de Bombeiros vai promover uma série de atividades para alertar sobre o número de acidentes e mortes em ambientes aquáticos - mar, rios, lagoas e afins.

Haverá uma campanha nas redes sociais da corporação e também um simulado operacional de salvamento marítimo em Copacabana, altura do posto 6 - veja serviço abaixo.

Além disso, o Cristo Redentor receberá uma iluminação especial em azul pelo Dia Mundial da Prevenção do Afogamento.

SERVIÇO



Simulado operacional de salvamento marítimo

Quinta (25) a partir das 7h

Local: 3º Grupamento Marítimo de Copacabana (3º GMAR) - Posto 6

Endereço: Praça Cel. Eugênio Franco, 2 - Copacabana





Iluminação do monumento ao Cristo Redentor pelo Dia Mundial da Prevenção do Afogamento

Quinta (25), das 18h30 às 19h30