Carreta ficou atravessada na pista, na altura de Belford Roxo - Reprodução/BDRJ

Publicado 24/07/2024 07:13

Rio - Um caminhão que transportava revestimentos tombou na Rodovia Presidente Dutra, altura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira (24), provocando cerca de 6km de congestionamento no sentido Rio.

Apesar do trânsito intenso, ninguém se feriu. Segundo a EcoRioMinas, o acidente ocorreu na pista lateral. No momento, a via segue fechada do Km 180 ao Km 186, para destombamento de carreta.

No local, ainda há oléo e carga na pista. Até às 7h não havia previsão para liberação da rodovia.