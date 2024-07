Carga tinha valor de R$ 315 mil - Reprodução / Redes sociais

Carga tinha valor de R$ 315 milReprodução / Redes sociais

Publicado 24/07/2024 08:01

Rio - A Polícia Militar impediu um roubo de carga, na madrugada desta quarta-feira (24), na Avenida Brasil, altura de Manguinhos, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a corporação, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) faziam patrulhamento na via, sentido Centro, quando avistaram duas motos e um carro tentando roubar um caminhão de carga.

Os agentes tentaram fazer uma abordagem, mas os criminosos começaram a atirar e houve confronto.

Após cessar os disparos, o caminhão foi recuperado e o motorista resgatado. A carga tem valor estimado de R$ 315 mil.

A ocorrência foi encaminhada para a Cidade da Polícia.