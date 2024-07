Criminosos invadiram a garagem do condomínio, mas desistiram no meio do caminho - Reprodução

Publicado 23/07/2024 21:38 | Atualizado 23/07/2024 21:58

Rio - Câmeras de segurança em um condomínio residencial flagraram uma tentativa de assalto, nesta segunda-feira (22), na Rua Odorico Mendes, no Cachambi, Zona Norte. Bandidos chegaram a entrar na garagem do prédio, mas desistiram do roubo. Veja o vídeo abaixo.

No vídeo, é possível ver três criminosos em duas motos seguindo um carro de luxo da marca BMW. O veículo entra no condomínio e é seguido por um dos bandidos a pé. Esse homem chega a entrar no local, enquanto comparsas aguardam de moto na entrada.

Segundos depois, ele parece desistir de seguir o veículo no interior do estacionamento e foge com os comparsas. O local onde o crime aconteceu fica a 300 metros de uma cabine da Polícia Militar e próximo ao Norte Shopping.

Confira o vídeo:

Bandidos invadem garagem de prédio para roubar carro de luxo, mas desistem de assalto no Cachambi.#Invasao #TentativaDeAssalto #CarroDeLuxo #ODia



Crédito: Arquivo pessoal pic.twitter.com/6noG9bmml3 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 24, 2024