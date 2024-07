O número de vacinação da segunda dose ainda é baixo - Fiocruz / Agência Brasil

Publicado 23/07/2024 18:51 | Atualizado 23/07/2024 18:56

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio de Janeiro contabilizou 255 casos e duas mortes pela Covid-19 entre os dias 15 e 22 de julho. Neste período, a taxa de letalidade foi de 2,5%, e foi registrada apenas uma internação pela doença.

Desde o início deste ano, o município do Rio já registrou mais de 60 mil casos de Covid-19 e cerca de 300 óbitos confirmados pela doença. As informações são disponibilizadas no Painel de Monitoramento da Covid-19. Nessas duas semanas, foram aplicadas aproximadamente 800 doses da primeira dose e 600 da segunda etapa do esquema vacinal.