O crime foi flagrado por uma câmera de segurança da região - Reprodução / redes sociais

Publicado 23/07/2024 18:01 | Atualizado 23/07/2024 18:14

Rio - Um motociclista foi rendido e assaltado por um homem armado na manhã desta terça-feira (23), na Rua Ministro Raul Fernandes, em Botafogo, na Zona Sul. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens é possível ver que o suspeito, junto de outro comparsa, chega ao local por volta das 8h30 em uma moto e puxa a arma, apontando para o motociclista. A vítima entrega o veículo e ainda é revistada. Logo em seguida, a dupla foge.

Veja o vídeo:

A Polícia Militar informou que agentes do 2° BPM (Botafogo) foram acionados após o fato. Os militares chegaram a realizar buscas no local do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado. O policiamento foi reforçado na região.