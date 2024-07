Balanço indica que houve 1.235 casos de roubo de cargas de janeiro a junho de 2024 - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rio - Os números de roubos de carga apresentaram uma queda de 41% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023. O resultado faz parte do balanço semestral do Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgado, nesta terça-feira (23), durante coletiva de imprensa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.



Segundo relatório do instituto, o foram 1.235 casos de janeiro a junho de 2024 contra 2.095 do mesmo período do ano anterior. Esse foi a menor parcial de roubos desde 1999. Já no mês de junho, a redução foi de 5%, representando o menor número para o mês desde 2010.



Outra estatística que apresentou melhora, de acordo com o ISP, foi a de letalidade violenta, onde estão inseridos os casos de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, morte por intervenção de agente do Estado e roubo seguido de morte. O balanço indica uma redução de 19% nos casos, ante o mesmo período de 2023.

Segundo o ISP, foram 1.909 mortes de janeiro a junho, o que indica o menor número de mortes desse perfil desde 1991. São 459 vítimas a menos.

O governador Cláudio Castro comentou os números do balanço e falou s: As reduções alcançadas no primeiro semestre deste ano ressaltam a importância de adotar estratégias de policiamento baseadas em dados, além dos investimentos em tecnologia, inteligência e treinamento das forças policiais", disse o governador.

Houve redução também nas mortes por intervenção de agentes do Estado. Ao longo dos seis primeiros meses, foram 359 vítimas, o que representa uma queda de 37%, conforme apresenta o balanço. A queda de mortes também é percebida no total de homicídios dolosos: 15%.



"Continuamos avançando com o objetivo de chegar ao fim do ano com os índices de criminalidade bem reduzidos. O nosso trabalho não para, nós queremos e podemos sempre melhorar", avaliou o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos.

Armas apreendidas



No primeiro semestre, foram apreendidas, em média, 17 armas por dia, sendo 2 fuzis a cada 24 horas. No total, foram 369 fuzis retirados das ruas. Além disso, diariamente foram 67 apreensões de drogas, 119 prisões em flagrante e 45 veículos recuperados.

Outros indicadores

Prisão em flagrante: 21.634 prisões no primeiro semestre de 2024. Em média,119 pessoas foram presas por dia. Na comparação com o mesmo período de 2023, oindicador registrou um aumento de 11%.



Recuperação de veículos: 8.199 recuperações no primeiro semestre de 2024. Em média, foram 45 recuperações por dia. Na comparação com o mesmo período de 2023, o indicador registrou um aumento de 5%.



Apreensão de drogas: 12.274 drogas apreendidas no primeiro semestre de 2024. Em média, foram 67 apreensões por dia. Na comparação com o mesmo período de 2023, o indicador registrou um aumento de 7%.