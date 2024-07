O material apreendido pelos policiais militares - (Reprodução/redes sociais)

Publicado 23/07/2024 22:00

Policiais do 28º BPM (Volta Redonda) prenderam, nesta terça-feira (23), um suspeito de tráfico de drogas em Nossa Senhora do Amparo, no município de Barra Mansa, no Sul fluminense. As informações são do perfil oficial da PM na rede social X.

De acordo com a postagem, com o homem, os agentes apreenderam um simulacro de pistola, três rádios comunicadores, 47 pinos de cocaína, 44 unidades de maconha, dinheiro em espécie, um aparelho celular e uma gandola camuflada – modelo de agasalho.

A PM não confirmou para qual delegacia encaminhou o suspeito e o material apreendido.