Viatura da PRF cai em valão em Saracuruna, na Baixada Fluminense - Divulgação/Redes sociais

Publicado 23/07/2024 19:39 | Atualizado 23/07/2024 22:01

Rio - Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) perdeu o controle durante uma perseguição e caiu em um valão, no início da noite desta terça-feira (23), em Saracuruna, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

fotogaleria

Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel de Campos Elíseos foram acionadas ao local às 17h46. De acordo com os bombeiros, dois agentes da PRF ficaram levemente feridos e foram socorridos no local.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a viatura tombada no canal Farias, que faz a divisa entre os bairros da Vila Urussaí e Saracuruna.