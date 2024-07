A droga foi avaliada pela Receita em quase R$ 367 - (Divulgação/Receita Federal)

Publicado 23/07/2024 16:07 | Atualizado 23/07/2024 16:56

Em ação nesta terça-feira (23), no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte, agentes da Receita Federal apreenderam 550g de haxixe, um derivado mais potente da maconha. A encomenda estava dentro de uma caixa de brinquedo.

Segundo o órgão, a carga da droga – localizada com o auxílio de equipamentos de raio-x – é avaliada em aproximadamente R$ 367 mil. A encomenda vinha dos Estados Unidos e tinha Brasília (DF) como destino.

A Receita Federal informou que a remessa ficará em poder dos Correios, como fiel depositário, até ser entregue à Polícia Federal, para instauração de inquérito policial e início da ação penal correspondente. O órgão também esclareceu que seria possível rastrear os responsáveis pelo envio e pelo recebimento da droga caso estivesse prevista a entrega controlada pela PF.