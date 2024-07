De acordo com a família, a vítima estava com uma passageira e teria se recusado a entrar no local - Reprodução

Publicado 23/07/2024 12:56 | Atualizado 23/07/2024 13:13

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do motorista de aplicativo José Paulo dos Santos, de 58 anos, agredido na comunidade do Pombal, no bairro Porto Novo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na segunda-feira (22). De acordo com a família, a vítima estava com uma passageira e teria se recusado a entrar no local.



Durante a manhã desta terça (23), familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó para realizar a liberação do corpo. Até o momento, não há informações sobre o enterro.



Na ocasião do crime, o carro da vítima foi abandonado no bairro. José foi encontrado sem camisa, com marcas de espancamento, principalmente na cabeça. Relatos apontam que a passageira teria chamado traficantes após o motorista não entrar na comunidade. A informação ainda não foi confirmada pela Polícia Civil.

O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Após realização de perícia no local, agentes tentam esclarecer a motivação do crime, bem como a identificação dos autores.