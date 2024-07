Delegado Maurício Demétrio é denunciado por discriminação e injúria racial - Arquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/07/2024 15:28 | Atualizado 23/07/2024 15:55

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça o delegado de Polícia Civil Maurício Demétrio Afonso Alves pelos crimes de discriminação e injúria racial. A denúncia, protocolada por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio, nesta terça-feira (23), menciona três episódios em que o delegado teria praticado os crimes.



Conforme a denúncia, todas as falas ocorreram por meio do aplicativo Whatsapp. Em um dos casos, em outubro de 2018, Demétrio chama uma delegada aposentada de "macaca" e "crioula". Da mesma forma, em 2020, Demétrio utiliza em uma conversa a expressão "tinha que ser preto" ao se referir ao então ministro da Educação.

Outro episódio ocorreu em março de 2018, quando o então delegado ironiza a morte da vereadora Marielle Franco, "que, no contexto do que restou demonstrado com a prova dos autos, assim o fez por preconceito racial, certo que a falecida vereadora era mulher de cor preta", diz um trecho da denúncia.



Além da condenação pelos dois crimes, o MPRJ requer que o delegado seja condenado a pagar R$ 100 mil pelos danos morais causados à delegada, bem como R$ 100 mil a título de dano moral coletivo.

Ficha criminal extensa

À época titular da Delegacia do Consumidor (Decon), Maurício Demétrio foi preso em 2021, na Barra da Tijuca , durante a Operação Carta de Corso, que investigava uma organização criminosa que cobrava propina a comerciantes de produtos falsos e atuava dentro da própria Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), responsável por combater a pirataria. Em janeiro deste ano, Demétrio foi condenado a quase 10 anos de prisão por obstrução de justiça.

O delegado ainda responde por abuso de autoridade, denunciação caluniosa e fraude processual.