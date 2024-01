Delegado ainda terá que pagar multa no valor de R$ 367 mil - Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 08/01/2024 08:06 | Atualizado 08/01/2024 11:59

Rio - O delegado Maurício Demétrio Afonso Alves, preso desde 2021 , foi condenado a quase 10 anos de prisão por obstrução de justiça. A decisão, da última quarta-feira (4), é do juiz Bruno Monteiro Rulière, da 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio, que determinou que o regime de cumprimento será, inicialmente, fechado.Demétrio ainda pode recorrer da decisão, mas somente preso. Na sentença, o juiz ainda determinou a perda da função pública do delegado e demissão imediata da Polícia Civil.Maurício Demétrio foi condenado a nove anos, sete meses e seis dias de reclusão, além de 52 dias de multa. A Justiça do Rio ainda determinou que Demétrio pague multa de R$ 367 mil e que os R$ 240 mil em espécie apreendidos durante a operação que prendeu o delegado sejam depositados em uma conta do estado.