Diógenes Paixão tinha 84 anos (Reprodução/redes sociais)

Publicado 23/07/2024 15:13 | Atualizado 23/07/2024 15:31

Morreu na manhã desta terça-feira (23), aos 84 anos, Diógenes Paixão, renomado colecionador de arte e proprietário do premiado Bar do Mineiro, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. Em sinal de luto, o estabelecimento informou que só vai reabrir as portas na quinta-feira (25).

Conhecido na boemia carioca por ter fundado o concorrido bar – que dentre outros prêmios, faturou como Melhor Feijoada no Prazer da Mesa, em 2024, e no Comer e Beber, da Veja Rio, em 2023 –, Diógenes, natural de Carangola (MG), também nutria uma paixão especial pelas artes.

Em seu acervo, possui diversos quadros do pintor ítalo-brasileiro Alfredo Volpi (1893-1988), de quem foi amigo por anos.

Diógenes Paixão ficou internado por aproximadamente um mês no Hospital Quinta d'Or, Zona Norte do Rio. A família não informou a causa da morte e nem local e horário do velório.