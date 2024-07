Considerado o Oscar da Indústria Metalmecânica no estado do Rio, o evento, sediado no município de Pinheiral, reuniu mais de 200 pessoa - Divulgação

Uma noite histórica para a Indústria do Aço Fluminense. Holofotes, música e tapete vermelho estendido para a entrega da premiação Troféu Rio de Aço, organizado pela Aproaço – Associação das Indústrias Processadoras de Aço do estado do Rio de Janeiro, na quinta-feira passada (18).

Considerado o Oscar da Indústria Metalmecânica no estado do Rio, o evento, sediado no município de Pinheiral, reuniu mais de 200 pessoas, entre diretores de indústrias, autoridades políticas e entidades representativas, celebrando também os três anos de fundação da Aproaço.

Com apresentação do jornalista da TV Rio Sul, Diego Gavazzi, o evento premiou as melhores iniciativas da indústria do aço, além de contar com palestras do Diretor Executivo Comercial da CSN, Luis Fernando Martinez; do presidente da Codin (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, Fábio Picanço; do advogado e Consultor Jurídico da Aproaço, Dr. Ricardo Vollbrecht; do prefeito Ednardo Barbosa, além do anfitrião da noite, o Secretário Executivo da Aproaço, Haroldo Filho.

“Tivemos uma noite que ficará marcada na história da indústria do aço fluminense. É um setor que sempre existiu, mas não tinha visibilidade. O Troféu Rio de Aço, além de dar destaque a iniciativas importantes da indústria e que contribuem de forma significativa com o desenvolvimento das cidades, também demonstrou a força de um segmento tão importante para o desenvolvimento econômico do nosso estado. E nossa primeira edição não poderia ser em outra cidade, que não fosse Pinheiral, que ao longo dos anos se tornou um grande polo industrial no estado”, afirmou Haroldo Filho.

Ainda de acordo com o secretário executivo, durante a Cerimônia, deputados estaduais que tiverem participação efetiva no desenvolvimento do setor do aço foram homenageados na grande noite.

“As homenagens foram entregues ao Gustavo Tutuca; pela criação da Lei 8.960/2020 (Lei do Aço); ao André Corrêa por sua participação na construção da Lei do Aço e outros incentivos ao setor, e ainda para a deputada Tia Ju; por sua contribuição na Alerj, através de projetos de lei que visam oferecer segurança jurídica às empresas. Também irão receber homenagens, o agora Secretário de Estado de Ciências e Tecnologia, Anderson Morais e o deputado Rosenverg Reis, por atuarem de forma efetiva para o desenvolvimento do setor”, explicou Haroldo.

“A Lei do Aço talvez seja a mais importante dos meus quatro mandatos. Uma lei que nós construímos ouvindo o setor, oferecendo condições de competividade ao estado do Rio, com outros estados. Nossa região possui uma vocação de crescimento industrial e temos a expectativa de que, com a lei, possamos gerar em torno de 4 mil novos empregos diretos, levando um resultado direto para a vida das pessoas”, frisou Gustavo Tutuca.

Também homenageado na noite, o prefeito Ednardo Barbosa enfatizou a cidade de Pinheiral ter sido escolhida como sede e o case de sucesso do município que deu um salto na arrecadação através das indústrias de processamento de aço.

“Para nós é uma felicidade, pois o evento vem consagrar o trabalho que a gente realizou ao longo destes oito anos, mostrando que é uma cidade em pleno crescimento, com oportunidades para os empresários investir, com segurança jurídica e mão de obra, engrandecendo cada vez mais a região sul fluminense e o estado do Rio de Janeiro”, destacou.

Presença importante para empresários e futuros investidores, o presidente da Condin, Fábio Picanço, destacou durante sua palestra o papel da companhia e do Projeto Codin Incentiva, que tem levado de forma itinerante a estrutura técnica especializada da Companhia a municípios do estado para divulgar serviços, diminuir dúvidas e apresentar oportunidades de negócios no estado do Rio de Janeiro.

“A Codin recepciona todas as empresas que visam implementar ou ampliar o seu negócio no estado. E dentro deste contexto, temos avançado nessa aproximação, afinal, é nosso papel incentivar e fortalecer o empreendedor de todas as partes do estado e também aqueles que nos escolheram para estabelecer suas atividades. Para garantir o atual ciclo virtuoso da economia fluminense, precisamos de uma conexão cada vez mais forte com o interior do estado. Em 2023, de acordo com a Firjan, as regiões fluminenses, excluindo a capital, alcançaram US$ 25 bilhões em vendas internacionais, valor que representou 50% das exportações de todo o estado”, explicou Fábio Picanço.

Premiação destaca Iniciativas e Projetos Inovadores

O ponto alto da noite, claro, ficou por conta da expectativa para a premiação. Ao todo, sete indústrias subiram ao palco receberam a estatueta de aço nas seguintes categorias: Incentivo à Educação; Melhor Projeto Social; Melhor Ação Sustentável; Práticas Inovadoras de RH; Investimentos em Publicidade e Propaganda; além da categoria especial; Mulheres de Aço, que premiou empresas que possuem apenas mulheres à frente da gestão.

O grande vencedor da noite foi o grupo Cinbal/Incoflandres, levando para a casa dois troféus, o primeiro com o Melhor Projeto Social, e o segundo na categoria Práticas Inovadoras de RH.

“Agradecemos muito pela oportunidade dada pela Aproaço em poder concorrer à premiação com as iniciativas de gestão. Esse reconhecimento significa uma enorme motivação para continuarmos a fortalecer as ações que impactam o desenvolvimento da sociedade. Nosso foco é em uma gestão sustentável, voltada ao fortalecimento da economia circular e principalmente, a gestão de pessoas que promova um ambiente fértil à inovação, criatividade, gerando motivação e orgulho em pertencer ao grupo. Vamos seguir trabalhando para fortalecer esse viés de marca empregadora, que atrai e que retém talentos”, afirmou Eduardo Louver, diretor do grupo.

Agradecimentos nas demais categorias

“O prêmio tem a representatividade de brindar com chave de ouro todos os nossos esforços, toda a nossa dedicação em busca não só do sucesso do nosso negócio, mas pela conservação do meio ambiente. Essa é a importância principal, já que representa a base para que os nossos negócios e a nossa sociedade continuem operando”, destacou o CEO do grupo Manchester, Sidney Sousa Louro, que levou o prêmio na categoria Sustentabilidade.

“É um reconhecimento muito importante pelo trabalho que nós fazemos, tanto do ponto de vista empresarial, quanto no olhar que temos com os nossos colaboradores. Uma empresa é feita de pessoas, e poder incentivar seus estudos, gerando um profissional mais qualificado, para receber melhores oportunidades, é algo de grande satisfação para o grupo Malta Rio”, afirmou o diretor José Valentin Gallo, vencedor da categoria Incentivo à Educação.

“Nós ficamos muito gratos, pois retrata um crescimento para nossa empresa, e ainda demonstra a força da mulher empreendedora, que ocupa espaços, quer crescer e consegue se destacar em um meio que tradicionalmente é liderado por homens”, exaltou Tamires da Silva Alvarenga, proprietária da empresa Novafer, vencedora do Troféu Mulheres de Aço.

“Gerir uma empresa é algo muito difícil, com tantos desafios que o empresário tem diariamente. Por isso, a ideia da categoria Mulheres de Aço foi tão importante. É um reconhecimento que não se tem no dia a dia, mas que hoje aqui foi exaltado o nosso trabalho e capacidade de gestão da nossa equipe. Só tenho a agradecer em nome de todo o grupo”, afirmou Monique Arieira, gerente da indústria X-Aço, que também ficou com a estatueta na categoria Mulheres de Aço.