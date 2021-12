Museu Imperial, em Petrópolis - Alan Pacheco

Publicado 14/12/2021 07:13

Com muita história, natureza abundante e clima ameno, a Serra Verde Imperial não é apenas o refúgio favorito dos cariocas, mas uma região que tem muito a oferecer para visitantes de todas as regiões do Brasil e de outros países. A quarta edição do Fórum Regional do Turismo Fluminense será uma oportunidade especial para que Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis evidenciem ainda mais suas peculiaridades, já que são os destinos perfeitos para quem quer aproveitar as montanhas.

Nesta terça-feira (14), Petrópolis vai receber o evento, promovido pelo governo do Estado por meio da Secretaria Estado de Turismo (Setur-RJ) e da Companhia de Turismo do Estado do Rio (TurisRio), que já teve edições realizadas em Vassouras, Macaé e Angra dos Reis.

Palácio erguido nos anos 1940 para ser hotel e cassino, o lendário Quitandinha vai sediar o Fórum cujo objetivo principal é apresentar alternativas para a retomada do turismo regional, valorizando o que cada uma das cidades tem de melhor. Durante todo o dia, profissionais do turismo, empresários, autoridades e especialistas no setor turístico estarão reunidos para fortalecer a Serra Verde Imperial.

“Também são muito bem vindos profissionais liberais envolvidos com o turismo e estudantes que desejam trabalhar futuramente com a atividade. É importante que haja essa união entre todos, que as ideias proliferem e se concretizem para que o evento seja um sucesso”, diz o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Mesmo com o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, o secretário de Turismo destaca a importância da manutenção dos protocolos que evitam a propagação do coronavírus. “A primeira questão para os viajantes, neste momento, é a segurança sanitária. Os visitantes buscam por destinos seguros, onde possam aproveitar sabendo que os cuidados para enfrentar o vírus estão sendo tomados”, pontua Tutuca, que também lembra a importância de prestadores de serviços turísticos se comprometerem a cumprir os mandamentos e se cadastrarem no site www.turismoconscicenterj.com.br.

Com ampla oferta de programas ao ar livre, como trilhas, cachoeiras, escaladas e mountain bike, gastronomia bastante variada e ambientes históricos emblemáticos, todos os municípios da região da Serra Verde Imperial são os destinos perfeitos para visitantes nacionais e estrangeiros. Sozinho, em casal, com amigos ou com toda a família, a viagem tem tudo para ser inesquecível! Mas faça a sua parte: vacine-se e siga os protocolos de saúde estabelecidos pelas prefeituras locais e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.