Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo - Philipe Campello

Publicado 14/12/2021 07:20 | Atualizado 14/12/2021 07:24

Além de promover a interlocução entre autoridades estaduais e municipais, a edição Serra Verde Imperial do Fórum Regional do Turismo Fluminense vai reunir todos os atores envolvidos na atividade turística da região para fortalecer o setor por meio de debates, palestras e trocas de experiências.

Assim como nas edições anteriores do Fórum, cada cidade da região terá seu espaço especial para expor os principais atrativos turísticos e produtos. Após a mesa de abertura, será exibido um filme com as riquezas da Serra Verde Imperial. Na sequência, a palestra “A força do turismo fluminense” vai mostrar a importância das ações coordenadas entre o poder público e a iniciativa privada para reorganização do setor diante dos efeitos da pandemia de covid-19.

Ainda pela manhã, haverá uma apresentação sobre “A Rede de Negócios da Serra Verde Imperial” e, em seguida, a mesa “Integração e fortalecimento regional” e o painel “A importância da comunicação para o fortalecimento do turismo”.

Às 15h, será a vez da mesa “Novas tendências em turismo na Serra Verde Imperial”, reunindo profissionais para uma conversa sobre o novo perfil dos viajantes e suas demandas. Na sequência, às 16h, o destaque fica por conta da mesa “Experiências e Circuitos Ecorrurais”. Para completar a programação, um dos grandes diferenciais da região será discutido em “O Turismo Cervejeiro como vetor de desenvolvimento econômico”.

O Fórum vai promover uma verdadeira imersão nas riquezas e possibilidades da região. Depois do encerramento, marcado para às 17h45, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis estarão instrumentalizadas para atrair cada vez mais visitantes nacionais e estrangeiros, ajudando o estado do Rio de Janeiro neste período de retomada.