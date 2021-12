Secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, diz que os números provam que o ano de 2021 está se encerrando com projeções positivas para 2022 - Divulgação

Publicado 29/12/2021 14:03

Rio - Tudo indica que o Réveillon no Rio será de hotéis lotados. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIHRJ), a taxa de ocupação hoteleira está em 91,25%. Angra dos Reis é a cidade com maior índice de lotação (97%), seguida de Cabo Frio e Angra dos Reis, os dois com 96%. Armação dos Búzios está em terceiro (94,80%), Arraial do Cabo em quarto (93,60%) e Macaé em quinto (93,50%). Na sexta posição está Petrópolis, com 93%.

O presidente da ABIHRJ, Paulo Michel, diz que possivelmente o índice do estado vai bater 100% no dia da virada. “Os hotéis estão mais do que preparados em termos de protocolos para operar com ocupação completa com todo o conforto e segurança para os hóspedes”, disse.

Para o governador Cláudio Castro, o setor de turismo está incluso na retomada econômica que acontece no Rio. “As perspectivas de incremento para 2022 são ótimas”, afirmou. “Todas as regiões do estado têm atrativos e estão preparadas para receber bem os turistas também na alta temporada, nos períodos do fim do ano e férias.”

O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, diz que os números provam que o ano de 2021 está se encerrando com projeções positivas para 2022. “Estamos fortalecendo o Rio de Janeiro como principal destino turístico do Brasil e temos certeza de que o planejamento e o trabalho iniciados este ano renderam muitos frutos no cenário de pós-pandemia”, disse.