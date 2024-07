Marcelle Maia é moradora do bairro Bancários e está sem luz há mais de 20h - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/07/2024 14:02 | Atualizado 23/07/2024 14:13

Rio - Moradores e comerciantes da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, reclamam de uma nova falta de energia em diversos bairros, além do mau funcionamento de alguns geradores. Segundo a Light, a luz teria sido totalmente restabelecida no último sábado (20). Contudo, de acordo com moradores, alguns bairros ainda sofrem com o problema.Marcelle Maia é moradora do bairro Bancários e contou aoque está há mais de 20h sem luz."A situação está bem difícil, a Light, no domingo, informou no X, antigo Twitter, que [o abastecimento] foi normalizado para toda a Ilha do Governador, sendo que no mesmo dia, as pessoas já estavam questionando que muitos ainda estavam sem luz em alguns bairros", disse.Em seu relato, Marcelle ainda expôs que a luz em sua residência havia retornado, porém, no domingo à noite, faltou novamente por cerca de quatro horas seguidas.Já na segunda (22), por volta das 14h, a energia acabou mais uma vez e até às 11h desta terça-feira (23) não havia sido restabelecida. "Faltou luz novamente em diversos bairros e muitos seguem ainda sem luz. E quando retorna, a tensão é baixa, fica oscilando", explicou.A mulher também falou sobre o medo dos moradores de perder os eletrodomésticos por conta do vai e vem da energia elétrica e da baixa tensão nos momentos em que há energia."Todos os bairros estão relatando o mesmo problema, estamos com medo de usar os eletrodomésticos, com medo de queimar porque a luz está baixa, geladeira não está gelando direito. Chuveiro, micro-ondas, airfryer não estão esquentando normal", lamentou.