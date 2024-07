Familiares organizaram uma roda de oração para o menino em frente ao Adão Pereira Nunes - Luiz Maurício Monteiro / Agência O Dia

Publicado 24/07/2024 10:33 | Atualizado 24/07/2024 10:39

Rio - O menino Arthur Lessa, de 6 anos, baleado na cabeça durante um ataque em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi extubado na noite desta terça-feira (23), e, logo depois, acordou lúcido e com capacidade de se comunicar. Ele está internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna.A informação foi relatada pela mãe do menino, Isabele Lessa, que está o acompanhando diariamente na unidade. "O meu filho acordou falando, estamos muito felizes. Ele me reconheceu, e está bem, muito lúcido e falante. Continuo a dizer: o Arthur é o meu milagre, estou vivendo um milagre, e já já estamos voltando para casa juntos", celebra Isabele.No último boletim divulgado pela unidade na manhã desta terça-feira (23), o estado de saúde do menino era considerado gravíssimo. "No momento, o paciente segue sob cuidados intensivos, realizando exames de imagem e com acompanhamento permanente da equipe", informou o Adão Pereira Nunes.

Na sexta-feira (19), a mãe já havia relatado uma evolução no quadro de Arthur: "Ele está reagindo ao esperado, se mexendo e apertando a minha mão", disse na ocasião.Arthur Lessa foi atingido, junto de outras quatro pessoas, incluindo o pai, no domingo 14 de julho; A criança estava no interior de uma churrascaria, no bairro Pilar, quando criminosos encapuzados passaram atirando.Carlos Alberto Faria, 26, pai de Arthur, que ficou ferido na perna esquerda no ataque e teve alta no mesmo dia, conversou com a reportagem durante uma roda de oração que a família organizou em frente ao hospital na última semana. Ele contou que, aos domingos, a vizinhança tem o costume de se reunir no bar/churrascaria onde aconteceu o tiroteio. Já o tio da criança, Vinicius Lessa, explicou que o menino foi baleado após tentar correr para se proteger.Procurada para informações sobre o andamento das investigações, a Polícia Civil informou que testemunhas estão sendo ouvidas e que "agentes realizam outras diligências para apurar a autoria e a motivação do crime." O caso é investigado na 60ª DP (Campos Elíseos).O Adão Pereira Nunes informou que, além de Arthur, outras duas vítimas permanecem internadas. Alex Junior Marcelino do Nascimento, 30, foi atingido no abdômen e membro inferior esquerdo. Ele passou por uma cirurgia sem intercorrências e está em leito de enfermaria, respirando em ar ambiente, com quadro de saúde estável.Já Ian Rodrigues Barbosa de Carvalho, 21, ainda de acordo com o boletim, foi baleado no tórax, abdômen e na mandíbula. Ele foi operado assim que deu entrada na unidade, e também segue no leito respirando em ar ambiente com estado regular.