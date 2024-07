Carregadores de armas de fogo são de uso restrito e tem capacidade total para 240 disparos - Divulgação / Polícia Federal

Carregadores de armas de fogo são de uso restrito e tem capacidade total para 240 disparosDivulgação / Polícia Federal

Publicado 24/07/2024 09:26 | Atualizado 24/07/2024 10:03

Rio - Um homem foi preso em flagrante ao retirar uma encomenda de carregadores de arma de fogo em uma unidade dos Correios, em Irajá, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (23). Segundo a Polícia Federal, o material apreendido é de uso restrito e tem a capacidade total para 240 disparos.

O suspeito foi detido por agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas (DELEPAT), após uma investigação que apontou que o material contido na encomenda postal era diferente do conteúdo declarado, como forma de tentar burlar a fiscalização. Em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), os policiais constataram a presença do material bélico.

O preso foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro e, após a formalização da prisão em flagrante, encaminhado ao sistema prisional. Ele vai responder por compra ilegal de materiais bélicos.



Caso semelhante

Na última sexta-feira (19), um homem foi preso em flagrante após retirar a encomenda de um brinquedo infantil que escondia peças de fuzil, em uma unidade dos Correios no Jardim Botânico, na Zona Sul, na quinta-feira (18).

O material seria entregue para traficantes na Rocinha, em São Conrado.