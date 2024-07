Moradores relatam que blindados da corporação circulam na região - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 24/07/2024 10:04 | Atualizado 24/07/2024 12:06

Rio - O Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte, é alvo de uma operação da Polícia Militar, nesta quarta-feira (24). De acordo com relatos de moradores, disparos foram ouvidos desde as primeiras horas da manhã.



Segundo a PM, agentes do 41º BPM (Irajá) atuam na região. Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão.



Através das redes sociais, moradores relataram que blindados da corporação circulam na comunidade. Além disso, criminosos incendiaram barricadas para dificultar o acesso dos policiais.



"Já virou costume acordar com tiros aqui no Chapadão", disse um. "O caveirão já entrou e a bala está voando aqui no Chapadão", comentou outro. "O despertador aqui no Chapadão foi diferente hoje. Muito tiro", afirmou uma moradora.



Segundo o aplicativo Fogo Cruzado, os primeiros disparos foram registrados por volta das 6h30. O Complexo do Chapadão tem sido alvo de operações da PM por conta das guerras entre facções, que disputam o controle da comunidade.





Nesta terça-feira (23) um suspeito ficou ferido durante confronto com PMs na comunidade. Em nota, a PM informou que agentes do 41º BPM (Irajá) estavam em patrulhamento quando foram alvos dos disparos. Em seguida, houve troca de tiros e um homem foi encontrado ferido. Segundo a corporação, uma pistola foi apreendida com ele. Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Manoel Fernandes de Araújo e o Centro Municipal de Saúde Portus e Quitanda mantêm o atendimento à população. Segundo a pasta, apenas as atividades externas, como as visitas domiciliares, foram suspensas.Nesta terça-feira (23) um. Em nota, a PM informou que agentes do 41º BPM (Irajá) estavam em patrulhamento quando foram alvos dos disparos. Em seguida, houve troca de tiros e um homem foi encontrado ferido. Segundo a corporação, uma pistola foi apreendida com ele.