Policiamento foi reforçado na regiãoArquivo / Agência O Dia

Publicado 23/07/2024 08:55

Rio - Um suspeito ficou ferido, na manhã desta terça-feira (23), durante confronto com a Polícia Militar no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio.

Em nota, a PM informou que agentes do 41º BPM (Irajá) estavam em patrulhamento quando foram alvos dos disparos. Em seguida, houve troca de tiros e um homem foi encontrado ferido. Segundo a corporação, uma pistola foi apreendida com ele.



De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos foram ouvidos por volta das 6h30.



O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Não há informações sobre o caso quadro de saúde dele. A PM ressaltou que o policiamento na região foi reforçado.