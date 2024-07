Moradores da Ilha do Governador voltam a ficar sem energia na noite deste sábado (20) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/07/2024 20:36 | Atualizado 20/07/2024 21:16

Rio - Moradores da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, voltaram a ficar sem energia no início da noite deste sábado (20). As reclamações aconteceram horas depois da Light afirmar que a situação na região, que ficou mais de 48h sem luz , foi normalizada.

Segundo relatos nas redes sociais, houve queda de energia em parte de Cocotá, Freguesia, Tauá, Bancários, Praia da Bandeira, Tijolinho, Barão e na comunidade do Dendê.

"Praia do Barão. Depois de mais de 40h sem luz, estamos novamente no escuro. Falta de respeito aos moradores da Ilha. Situação que necessita urgente de medidas extremas", disse uma internauta.

"Na praia de Cocotá e em toda orla mais de 40h sem luz. Hoje voltou por algumas horas. Às 16h faltou de novo. Haja prejuízo nos eletrodomésticos e comidas estragadas. Quem vai pagar os prejuízos dos insulanos?", comentou outro.

Questionada, a Light informou que houve um desarme na rede no início da noite, que resultou em interrupção no fornecimento de luz para parte de clientes da Ilha de Paquetá e Ilha do Governador. A empresa destacou que segue atuando com mais de 200 técnicos nas regiões para restabelecer a energia.

A concessionária não deu uma estimativa de quando a situação será normalizada.

Pedidos de ressarcimento

Moradores que perderam aparelhos eletrônicos durante a queda de energia podem solicitar ressarcimento por meio da Agência Virtual . O pedido deve ser realizado pelo titular da conta, que também tem que apresentar a nota fiscal do aparelho danificado ou orçamento de empresa autorizada.

Após a solicitação, a empresa analisa as informações apresentadas pelo cliente e envia uma resposta ao consumidor.