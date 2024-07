PSD oficializou Eduardo Paes como candidato à prefeitura do Rio durante convenção neste sábado (20) - Reprodução / Redes Sociais

PSD oficializou Eduardo Paes como candidato à prefeitura do Rio durante convenção neste sábado (20)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/07/2024 18:00

Rio - O Partido Social Democrata (PSD) oficializou, em convenção realizada neste sábado (20), a candidatura de Eduardo Paes à reeleição para a Prefeitura do Rio. O atual prefeito busca o seu quarto mandato.

A oficialização aconteceu na sede do partido, na Rua da Quitanda, no Centro do Rio. O anúncio contou com a presença de diversos aliados, além da presença de candidatos a vereadores, incluindo ex-secretários. O PSD ainda não definiu quem será o vice-candidato na chapa.

"Aqui tem gente que ama muito essa cidade. Vamos Rio de Janeiro. Vamos para a vitória", comemorou Paes.

As convenções fazem parte do calendário oficial da Justiça Federal e são obrigatórias para cada partido que deseja lançar um candidato na disputa. O prazo para realização dos eventos terminam no dia 5 de agosto. Na próxima semana, o PL deve oficializar o deputado federal Alexandre Ramagem.

Datafolha

A última pesquisa Datafolha, divulgada pelo Jornal Folha de São Paulo no dia 5 deste mês , mostra Eduardo Paes como favorito absoluto para vencer as eleições para prefeito. O levantamento mostra que o candidato à reeleição lidera com 53% das intenções de voto.

Ele é seguido por Tarcísio Motta (PSOL), com 9%, e Alexandre Ramagem (PL), com 7%. Apesar da diferença entre os dois, a pesquisa considera que eles estão tecnicamente empatados, já que a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Os três são seguidos por Juliete Pantoja (UP) e Cyro Garcia (PSTU), os dois com 3%. Mais atrás vem Rodrigo Amorim (União Brasil) e Marcelo Queiroz (PP), com 2%. Por fim, Dani Balbi (PCdoB), com 1%, e Carol Sponza (Novo), com 0%, completam a lista dos citados. Além disso, 14% dos eleitores afirmaram que pretendem anular o voto e 5% ainda não sabem em quem devem votar.

O levantamento contou com a participação de 840 eleitores com 16 anos ou mais e aconteceu entre os dias 2 e 4 de junho. A pesquisa é considerada estimulada, ou seja, o entrevistado escolhem suas preferências dentre as opções apresentadas pelo entrevistador.