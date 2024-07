Operação Ordo começou na segunda-feira (15) e já resultou em 90 prisões - Divulgação / Governo do Estado

Publicado 20/07/2024 18:55

Rio - A primeira semana da Operação Ordo, realizada em 16 comunidades da Zona Oeste, terminou com 90 presos e oito adolescentes apreendidos. Além disso, os agentes apreenderam nove artefatos explosivos, 20 carregadores, 147 kg de drogas e 2.300 munições. Cerca de 47 barricadas foram retiradas.

A ação, que começou na segunda-feira (15) , teve como objetivo acabar com atividades econômicas ilegais que financiam facções e milícias. Ao todo, 16 comunidades de seis bairros da região foram alvos de 2 mil policiais civis e militares.

"As equipes de inteligência estão monitorando esses territórios, rastreando as atividades criminosas e sufocando a exploração econômica dos moradores dessas áreas. Terminamos essa semana com saldo altamente positivo, com dezenas de prisões, combatendo serviços ilegais. Estamos atuando para que as concessionárias regularizem seus serviços e permitindo a entrada do atendimento social", afirmou o governador Cláudio Castro (PL).



Nesta sexta-feira (19), policiais do 18° BPM (Jacarepaguá) desmontaram um sistema de câmeras instalado por criminosos para monitorar o avanço das forças de segurança, em postes das comunidades do Caicó, no Tanque, e da Barão, na Praça Seca.



Pelo segundo dia seguido, agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) encontraram depósitos de materiais do tráfico. Foram apreendidas drogas na localidade conhecida como Caminho do Otero, na Cidade de Deus. Na quinta-feira (18), as cadelas Kitana e Naomi farejaram armas e munições que estavam enterradas em dois tonéis numa área de mata da mesma região. Foram apreendidos nessa ação 2.305 munições para fuzis de diferentes calibres, 20 carregadores de armas, duas pistolas e cinco granadas. Segundo o governo, o prejuízo para a facção foi estimado em R$ 335 mil. A informação inicial de que havia material bélico estocado no local surgiu a partir do Disque Denúncia.



O cerco aos criminosos se estendeu também pelas águas do Complexo Lagunar da Barra e Jacarepaguá. O Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar patrulhou o Canal de Marapendi, na Barra da Tijuca, com o intuito de combater crimes ambientais, construção irregular, atividades de pesca e caça irregulares, além de revistas para evitar transporte de armas e drogas. As rondas tiveram apoio de técnicos da Secretaria do Ambiente e do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).



No decorrer da semana, as forças de segurança auxiliaram as fiscalizações realizadas pelas concessionárias de serviços públicos para restabelecer o atendimento e combater furtos de sinal de internet, água, energia e gás. O objetivo foi asfixiar financeiramente as organizações que exploram esses serviços.



A operadora de telefonia e internet Claro reconectou mais de 600 clientes apenas na Cidade de Deus. Já a Oi conseguiu recuperar mais de 500 kg de fios de cobre. A Light encontrou irregularidades no fornecimento de energia em 20 estabelecimentos inspecionados. A concessionária estima que a energia que estava sendo furtada equivale a cerca de R$ 316 mil.



As equipes da Iguá deram apoio às ações da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD). A ação integrada vistoriou 16 estabelecimentos, nas localidades do Terreirão e Cidade de Deus, onde foram averiguados furtos de água e energia. Medidas cabíveis foram tomadas pelos órgãos competentes.



Já a Naturgy (Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro) recuperou 65 medidores na comunidade Cidade de Deus.



Transporte ilegal

A exploração ilegal do transporte alternativo, uma das fontes das organizações criminosas, também foi alvo dos policiais. As blitzes ocorreram nas principais vias de acesso a comunidades da Zona Oeste , com apoio de agentes do Detro, do Detran.RJ e órgãos de Ordem Pública da Prefeitura do Rio.





Em quatro dias da Ação Ordo, nos bairros de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, os agentes da Operação Lei Seca abordaram 633 condutores, sendo 19 flagrados no teste de alcoolemia e 179 motoristas multados por problemas na documentação do motorista ou do veículo.



Fiscalização



O patrulhamento das vias no entorno das comunidades foi reforçado. Durante toda a semana, os Batalhões de Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, de Rondas Especiais e Controle de Multidões, além do Batalhão de Choque e do Detran.RJ, fizeram o monitoramento de trânsito que resultou em 1.196 abordagens. Três veículos roubados foram recuperados. Os policiais também apreenderam uma motocicleta.



Mais de 300 ônibus foram revistados em vias expressas que dão acesso às localidades, como a Estrada Rodrigues Caldas, em Jacarepaguá e a Avenida Edgard Werneck, que é uma das principais rotas no entorno da comunidade da Cidade de Deus.



Agentes municipais de Ordem Pública e do Batalhão de Choque atuaram, em conjunto, na demolição de construções irregulares e na retirada de entulhos e barricadas, na Cidade de Deus. O Governo informou que todas as ações foram executadas dentro da legalidade e com respeito à população, com o objetivo de estabelecer o reordenamento urbano.



Os ferros-velhos foram alvo da Operação Desmonte, força-tarefa coordenada pelo Detran com participação das polícias e das secretarias de Estado de Meio Ambiente e de Fazenda. Dois estabelecimentos foram interditados, na Gardênia Azul, por falta de licenciamento para funcionar, ausência de notas fiscais das peças comercializadas e crime ambiental, por despejo de óleo motor no solo.



Negócios ilegais motivaram 80% das prisões



