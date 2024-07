Prisão foi realizada por agentes da 15ª DP (Gávea) - Divulgação

Publicado 20/07/2024 16:00

Rio - Um taxista foi preso, neste sábado (20), por integrar uma quadrilha de São Paulo que assalta casas na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Segundo as investigações, Robert Wedson da Silva, de 28 anos, dava cobertura a outros cinco comparsas durante os crimes.

Ele foi detido por agentes da 15ª DP (Gávea) em casa, na Rua Camarista Méier, no Engenho de Dentro, enquanto dormia. Contra ele havia um de prisão preventiva por roubo triplamente majorado e organização criminosa.

Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na residência. Joias, tênis e roupas, além de um notebook, foram apreendidos. Segundo os investigadores, todos os objetos são roubados. Um caderno com anotações dos crimes também estava no local.

De acordo com a titular da 15ª DP, delegada Flávia Monteiro, o grupo é formado por seis pessoas. A função de Robert era dar cobertura, além de guiar os membros da quadrilha até os alvos do bando.

Robert ficava em seu táxi em um local próximo à casa onde era cometido o assalto. Usando um veículo clonado, um segundo integrante também dava cobertura ao grupo, em outro ponto perto da residência. Armados, os outros quatro criminosos entravam na casa e faziam os moradores de reféns, enquanto roubavam itens de valor.

Um outro integrante do bando foi preso, na semana passada, após roubar uma casa na Ilha. As investigações apontam que Wellington Lopes da Silva, de 26 anos, também praticou crimes no Jardim Botânico, na Zona Sul.

Flávia Monteiro afirmou, ainda, que outras três quadrilhas de São Paulo, que cometem crimes de assalto a residência no Rio, também estão sendo investigadas pela Polícia Civil.