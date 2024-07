Suspeito foi encaminhado à 60ª DP (Campos Elíseos) - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 20/07/2024 16:03

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (19), um suspeito de tentativa de latrocínio contra um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). A identificação do homem, de 27 anos, não foi divulgada pela corporação. Ele foi encontrado na Região dos Lagos do Rio.

O suspeito atirou na perna da vítima, que estava em uma motocicleta. O crime aconteceu em setembro de 2024. Após as investigações da Delegacia Antissequestro (DAS) e da 60ª DP (Campos Elíseos), os homens foram identificados. Um deles já havia sido preso pela polícia.

As investigações apontam que os criminosos são irmãos. Eles são responsáveis por diversos roubos de motocicletas na Rodovia Washington Luís.