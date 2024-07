Confronto entre traficantes assusta moradores das comunidades do Quitungo e Tinta e Dourados - Reprodução / Rede Social

Publicado 20/07/2024 12:47

Rio - Tiroteios voltaram a aterrorizar moradores de Cordovil e Brás de Pina, na Zona Norte, na madrugada deste sábado (20). O confronto, que terminou com um homem morto, foi mais um capítulo da guerra entre traficantes nas comunidade do Quitungo e Tinta e Dourados. No início da manhã deste sábado, diversas estações de trem na região ficaram fechadas, afetando a circulação de ramais da SuperVia.

Traficantes do Complexo de Israel, da facção Terceiro Comando Puro (TCP), tentam tomar o controle das comunidades em Brás de Pina, que são dominadas pelo Comando Vermelho (CV).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados e realizaram um cerco tático no entorno das comunidades com apoio de militares do 3º BPM (Méier), 17º BPM (Ilha do Governador) e 22º BPM (Maré). Não houve registro de prisões e apreensões.

Durante o confronto, um homem com envolvimento com tráfico foi baleado próximo à Estrada do Quitungo e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte, mas não resistiu. Familiares estiveram no IML do Centro, na manhã deste sábado, para liberar o corpo. A Polícia Civil investiga a morte.

Devido ao tiroteio, a circulação de trens do ramal Saracuruna foi afetada na manhã deste sábado. As estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral tiveram suas atividades suspensas por volta das 5h30. De acordo com a SuperVia, a medida foi necessária buscando a segurança dos passageiros e funcionários.

Após quatro horas sem funcionar, as estações voltaram a operar por volta das 9h30. No entanto, em função de manutenção emergencial de rede aérea, os trens circulam com intervalos médio de 50 minutos.

Terror

Nesta sexta-feira (19), a disputa entre criminosos rivais provocou intenso tiroteio em Brás de Pina . Uma das consequências foi o rompimento de um cabo de energia da rede aérea da estação de trens do bairro, por volta de 11h.

O problema causou transtornos aos passageiros, que precisaram trocar de composição na estação Penha para seguir viagem até os terminais. A empresa informou que o serviço foi normalizado por volta das 17h30.



Além de prejuízo na mobilidade, diversos moradores também ficaram luz. Segundo a Light, duas linhas de distribuição de sua rede foram atingidas por projéteis, o que deixou moradores de Brás de Pina, Parada de Lucas e Vigário Geral sem luz.