Carros estacionados foram atingidos pelos disparos em Brás de Pina - Rede Social

Publicado 19/07/2024 14:19 | Atualizado 19/07/2024 15:36

Rio - Uma guerra entre criminosos rivais provocou intenso tiroteio em Brás de Pina, na Zona Norte, nesta sexta-feira (19). Uma das consequências foi o rompimento de um cabo de energia da rede aérea da estação de trens do bairro, por volta de 11h. Segundo a SuperVia, por conta de uma sobrecarga no sistema de energia, os trens do ramal Saracuruna precisaram aguardar ordem de circulação.

Ainda de acordo com a concessionária, a situação de momento é a seguinte: os passageiros precisam trocar de composição na estação Penha para seguir viagem até os terminais. Por nota, a empresa afirma que lamenta o transtorno e preza pela segurança dos usuários.

Já a Light informou que duas linhas de distribuição de sua rede foram atingidas por projéteis, o que deixou moradores de Brás de Pina, Parada de Lucas e Vigário Geral sem luz. A concessionária disse que equipes trabalham para "restabelecer o serviço o mais breve possível", mas não deu um prazo.

Em imagens que circulam nas redes sociais, moradores mostraram carros com marcas de tiros durante o confronto. A região vive uma grande onda de violência devido à disputa por território.

TIROTEIO EM BRÁS DE PINA - ZONA NORTE DO RIO



VÁRIOS VEÍCULOS QUE ESTAVAM ESTACIONADO NA RUA FORAM ATINGIDO POR TIROS.



O TIROTEIO CONTINUA...



11:30 pic.twitter.com/F7rlqxGkAr — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) July 19, 2024

Ainda nas redes sociais, moradores reclamaram dos constantes tiroteios na região. "Como ter paz morando em Brás de Pina?", questionou uma internauta. "Estamos perdidos! Bandidos andando com fuzis, socorro!", disse outro.

como ter paz morando em brás de pina? — raíssa (@olliveiraissa) July 19, 2024

@PMERJ 16 batalhão pelo amor de Deus apareçam em Brás de pina Guaporé guitungo estamos perdidos bandidos andando com fuzis socorroooooo! — coração puro (@sensata58) July 19, 2024

A Polícia Militar informou que uma guarnição do 16° BPM (Olaria) flagrou suspeitos tentando roubar um automóvel na Rua Porto Carrero, em Cordovil, também na região da Cidade Alta, e iniciou a abordagem. Ao notarem a presença policial, relata a PM, os indivíduos efetuaram disparos.

Os agentes revidaram, e, em meio ao confronto, os suspeitos conseguiram fugir. Não há registro de feridos. A PM divulgou que o policiamento foi reforçado na região, mas não esclareceu se a ocorrência na Rua Porto Carrero tem conexão com os disparos que afetaram os trens em Brás de Pina - a 1,2 km de distância.

Confrontos são frequentes

Brás Pina abriga comunidades do Complexo de Israel, comandada pelo chefe do tráfico Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, do Terceiro Comando Puro (TCP). A região enfrenta invasões da facção rival, o Comando Vermelho (CV).

O Complexo de Israel é formado por cinco comunidades: Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-pau.