Um tiroteio já havia assustado moradores da região na madrugada desta quinta (18)Reprodução

Publicado 18/07/2024 19:02

Moradores de Brás de Pina, na Zona Norte, compartilharam nas redes sociais postagens de medo e indignação por causa de mais um tiroteio na tarde desta quinta-feira (18). O confronto teria começado por volta das 17h na favela Cinco Bocas, uma das que integram o Complexo de Israel.

De acordo com relatos, os disparos puderam ser ouvidos em diferentes vias, como Rua Idume, Rua Jorge Coelho, Avenida Antenor Navarro e Avenida Schultz Wenk, além do bairro vizinho de Cordovil. Usuários da SuperVia afirmaram que o funcionamento do trens chegou a ser prejudicado pelo confronto.

Tiroteios são comuns na região. Nessa madrugada, por volta das 4h, um confronto assustou os moradores . A onda de violência seria resultado de uma disputa por territórios entre as facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

A Polícia Militar informou que não há registro de confronto envolvendo equipes do 16º BPM (Olaria), responsável pelo patrulhamento na região.