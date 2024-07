A Avenida Atlântica estará totalmente liberada no domingo somente às 18h - (Divulgação)

A Avenida Atlântica estará totalmente liberada no domingo somente às 18h (Divulgação)

Publicado 18/07/2024 21:17 | Atualizado 18/07/2024 22:31

As orlas de Copacabana e Ipanema, na Zona Sul, sofrerão interdições no domingo (21). O motivo é a realização da corrida Circuito Banco do Brasil.

O Centro de Operações do Rio informou que, por conta da montagem da estrutura do evento, a pista da Avenida Atlântica no sentido Botafogo, onde ocorrerá a largada e a chegada dos competidores, passará por intervenção ainda de madrugada, a partir de 3h.

O início da prova – com percursos de 5km e 10km - está marcado para as 7h, na Praça do Lido, em Copacabana, altura do Posto 2, onde também se dará o término, às 12h.

Entretanto, o esquema especial seguirá nas avenidas Vieira Souto e Atlântica até as 18h, devido ao horário da área de lazer. Já a Rua Francisco Otaviano, que também fará parte do trajeto, tende a ser liberada após a passagem do último competidor, prevista para 9h.

Dentre as orientações da prefeitura para domingo, nas proximidades, estão prioridade para o transporte público e respeito às sinalizações e orientações dos agentes de trânsito.