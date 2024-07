Moradores reclamam da falta de luz desde às 15h - Reprodução / Internet

Publicado 18/07/2024 22:26 | Atualizado 18/07/2024 22:42

Rio - Moradores da Ilha de Paquetá reclamam de um apagão que teve início na tarde desta quinta-feira (18). Segundo a Light, cerca de 120 funcionários trabalham para fazer um reparo na rede, que também deixou a Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, às escuras

Segundo relatos nas redes sociais, a falta de energia elétrica começou por volta das 15h e se estende pela noite. Mais cedo, moradores reclamaram da inconstância da luz, que ficava piscando. Eles também estão sem sinal de telefone.

"Estamos sem luz desde cedo e sem área, queria entender o que a Ilha de Paquetá tem a ver com a Ilha do Governador", questionou uma internauta.

Segundo a concessionária, a parada emergencial, realizada nesta quinta, ocorreu em função da execução de um reparo no sistema de alta tensão que abastece os bairros. Eles alegam que os impactos são temporários e trarão benefícios permanentes na segurança e qualidade do fornecimento de energia.

"Nossas equipes seguem trabalhando para restabelecer totalmente o fornecimento de energia para as Ilhas do Governador e de Paquetá. Mais de 120 profissionais estão atuando na região", informa o comunicado nas redes sociais.

Mesmo problema na Ilha do Governador

Moradores da Ilha do Governador, na Zona Norte, estão se queixando de um novo apagão ocorrido na tarde desta quinta-feira (18). A região, que vem sofrendo com a falta de luz desde o início do ano , também ficou às escuras nesta manhã.