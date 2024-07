Foram recuperados dois tocheiros e três sacras - Divulgação

Publicado 18/07/2024 20:07 | Atualizado 18/07/2024 20:08

Rio - A Polícia Federal recuperou cinco peças sacras que foram furtadas entre o fim dos anos 1970 e o início dos anos 1980 da Igreja da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, na Rua do Ouvidor, no Centro do Rio. Os itens são tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Foram recuperados dois tocheiros e três sacras, peças produzidas no século 19 e tombadas pelo Iphan.

As investigações tiveram início em outubro de 2023, quando os agentes tomaram conhecimento de que possíveis bens tombados estariam sendo oferecidos em um leilão no Rio de Janeiro. As peças foram devolvidas à igreja após a perícia criminal federal identificar que elas eram partes do acervo, além de pertencerem ao patrimônio histórico e cultural brasileiro.