Moradores seguem indignados com a situação do local - IPPUR

Publicado 18/07/2024 18:25

Rio - Moradores da ocupação Zumbi dos Palmares estiveram no auditório da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, na tarde da última terça-feira (16), para participar da audiência pública e dos debates que visam encontrar soluções para o imóvel e para as mais de 60 famílias que ocupam o prédio na Rua Venezuela, 53, na Zona Portuária. O tema é objeto de três ações judiciais

O principal problema do imóvel, que pertence ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Ministério Público Federal (MPF), é o risco de desabamento, além das condições de higiene precárias, falta de água e fiação elétrica exposta. Durante o evento, foi anunciado o lançamento, até o fim do mês, do Fórum Estadual de Apoio ao Programa de Democratização de Imóveis no Rio de Janeiro, conforme solicitado pelo MPF em junho deste ano.

Além de estabelecer um prazo para que os moradores apresentem propostas concretas para resolver o caso, o procurador da República Julio Araujo convocou uma nova audiência pública para o dia 25 de julho, às 15h, no Auditório da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, que será transmitida pelo canal do MPF no YouTube.