Abordagem aconteceu na Rua São José, no Centro do Rio, na tarde desta quarta-feira (17) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 18/07/2024 17:42 | Atualizado 18/07/2024 19:09

Rio - Uma vendedora de balas sofreu uma abordagem truculenta de policiais militares do Centro Presente, na tarde desta quarta-feira (17), na Rua São José, no Centro do Rio. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima no chão e depois sendo agarrada pela mochila enquanto pede para ser solta.

A gravação começa com o policial agarrando a vítima na frente de um estabelecimento. Logo depois, a vendedora, já imobilizada, cai na calçada. A mulher estava na companhia de duas crianças e uma delas começa a chorar e falar com um segundo agente.

"Eu estou trabalhando. Isso é covardia. Você sabe. Isso é covardia com uma mulher. Eu estou trabalhando. Me solta!", disse a vítima.

Em outro momento, o policial aparece segurando a vendedora pela alças da mochila que ela usava com o objetivo de deixá-la presa. Populares aparecem no local e pedem para o PM soltar a mulher, pois ela só estava trabalhando.

Questionada sobre o assunto, a Superintendência do Segurança Presente informou que enviou um pedido à Corregedoria-Geral da PM para abertura de um processo para apurar a conduta dos policiais envolvidos na abordagem. No documento, é solicitado a apuração das transgressões disciplinares e que os agentes sejam bloqueados de tirar novos serviços no programa.

Segundo o órgão, os dois policiais envolvidos no episódio não são do quadro fixo do programa, apenas trabalham no sistema de folga no Centro Presente.

Uma apuração sumária, feita pela Corregedoria da Secretaria de Estado de Governo, analisou as imagens das câmaras corporais e dos vídeos feitos pelos moradores.



A Superintendência destacou que todos os policiais de serviço no programa passam por cursos de capacitação e têm o compromisso de seguir os protocolos de abordagem de proximidade e com atenção aos Direitos Humanos.