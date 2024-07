Carregadores de fuzil foram trazidos da Polônia - Divulgação

Publicado 18/07/2024 18:21 | Atualizado 18/07/2024 18:48

Rio - A Justiça Federal condenou Diego Basílio Ribeiro, conhecido como 'Playboy', a 13 anos e seis meses de prisão pelo crime de tráfico internacional de munições de arma de fogo. Ele foi preso em novembro do ano passado quando policiais federais o encontraram com uma encomenda de 29 carregadores de fuzil modelo AK-47 em Vargem Grande, na Zona Oeste.

Diego recebeu, no dia 14 de novembro, os carregadores por meio de uma encomenda oriunda da Polônia. O pacote foi entregue pelos Correios no condomínio onde ele morava. De acordo com as investigações, as munições chegaram ao país pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, na Zona Norte, e tinham como provável destino comunidades da cidade dominadas por facções.

A investigação começou após a Receita Federal identificar que a declaração de conteúdo da encomenda era falsa. A lista mostrava filtros de piscina, mas na verdade o pacote continha carregadores de fuzil. Playboy até usou um nome de uma pessoa que já tinha morrido para receber o pedido. Diego pagou R$ 1.143,50 pelo serviços e impostos da encomenda.

"Diante de todas as provas carreadas nos autos, não há dúvida de que Diego é autor dos graves delitos que lhes são imputados, sendo certo que a entrada em território nacional de munição de arma de fogo de uso restrito, em quantidade considerável, deu-se mediante declaração falsa de conteúdo e destinatário da encomenda postal internacional apreendida. Nesses termos, considero comprovada a ação típica, ausentes quaisquer causas excludentes da antijuridicidade e culpabilidade, razão pela qual impõe-se o acolhimento da pretensão punitiva do Estado", escreveu a juíza Ana Paula Vieira de Carvalho em sua sentença.

A decisão é da sexta-feira passada (12). A magistrada ainda manteve a prisão preventiva do acusado.