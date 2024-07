Crimes alvo da sentença aconteceram em 2021, na comunidade do Rasta, em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 18/07/2024 19:37 | Atualizado 18/07/2024 19:57

Rio - Luciano Corrêa da Silva, conhecido como 'Mata Rindo', e Gabriel da Silva de Oliveira, o 'Oclinho', foram condenados 71 e 45 anos de prisão, respectivamente, na última segunda-feira (15), pelos crimes de tentativa de homicídio duplamente qualificado, resistência, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A dupla foi responsável por ataque a tiros contra policiais civis que realizavam operação na comunidade do Rasta, em Duque de Caxias, em 2021.

De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça junto ao Tribunal do Júri da Comarca de Duque de Caxias, os dois criminosos foram flagrados comercializando drogas pelos agentes que realizavam ação na comunidade da Baixada Fluminense.

A equipe, que envolvia cinco PMs e um policial civil, foi recebida a tiros pela dupla e houve confronto. Em seguida, Luciano e Gabriel foram presos. Não houve feridos no tiroteio.



Na ocasião, foram apreendidos 138 gramas de cocaína, separados em 60 unidades e 44 gramas de crack, em 70 sacolés, além de três radiotransmissores, dois cadernos de anotações do tráfico de drogas e duas armas. Uma delas era uma carabina calibre 30 e a outra uma pistola calibre 9mm, ambas com numeração raspada e de uso restrito.

De acordo com a Justiça, Luciano foi condenado a 71 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão, em regime fechado, além de três meses e quatro dias de detenção, em regime semiaberto. Já Gabriel foi condenado a 45 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, além de dois meses de detenção em regime aberto.