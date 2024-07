Segundo moradores, o tiroteio nas comunidades teve início por volta das 4h - Reprodução

Segundo moradores, o tiroteio nas comunidades teve início por volta das 4hReprodução

Publicado 17/07/2024 07:29 | Atualizado 17/07/2024 07:31

Rio - Um intenso tiroteio nas comunidades do Quitungo e Guaporé, entre os bairros Brás de Pina e Cordovil, na Zona Norte, assustou moradores durante a madrugada desta quarta-feira (17). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir a sequência de rajada de tiros na região.



Muito tiro em Parada de Lucas

clima tenso na região.



Bala voando na guaporé



Quitungo. Rio de Janeiro, Brasil. pic.twitter.com/3objux2q5J — news and ufology (@newsandufology) July 17, 2024

Segundo a denúncia de moradores, os confrontos iniciaram por volta das 4h e foram ouvidos com mais intensidade nas imediações das avenidas Antônio Ferraz e Schultz Wenk, e próximo as estações de trem. Além disso, relatos apontam bandidos armados andando livremente pelas ruas.Os bairros também abrigam comunidades do Complexo de Israel, comandada pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. A região vive uma intensa onda de violência devido a disputa de território e tentativas de invasão da facção Comando Vermelho (CV) em áreas dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP).