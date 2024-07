Suspeito foi detido por agentes da 76ª DP (Niterói) - Divulgação

Suspeito foi detido por agentes da 76ª DP (Niterói)Divulgação

Publicado 17/07/2024 22:37 | Atualizado 17/07/2024 22:41

São Gonçalo - Um homem foi preso nesta quarta-feira (17), em São Gonçalo, na Região Metropolitana, após receber o pagamento pela venda de eletrodomésticos e não fazer a entrega dos itens. Segundo a Polícia Civil, a vítima do golpe foi lesada em mais de R$ 10 mil.



Conforme as investigações, conduzidas por agentes da 76° DP (Niterói), Wagner Armani do Santos conheceu a vítima após prestar um serviço de instalação de ar-condicionado, no Centro de Niterói. Após realizar o procedimento, ele começou a oferecer outros aparelhos para o cliente, afirmando ser credenciado a uma rede que vendia os itens a 'preços mais acessíveis'.



O denunciante, então, realizou a compra de uma geladeira, um micro-ondas, um cooktop (fogão elétrico), uma máquina lava e seca e dois aparelhos de ar-condicionado. O pagamento, que totalizou R$10.702,00, foi feito por transferência via pix. Contudo, Wagner nunca entregou as mercadorias.



Ao ser procurado pela vítima, o suspeito alegou que havia sido descredenciado da empresa e não havia conseguido autorizar a entrega dos eletrodomésticos. Contudo, ao ser cobrado, ele não devolveu o dinheiro.

Após pesquisas na internet, a vítima descobriu que haviam outras reclamações a respeito de Wagner, alegando que ele intermediava a venda, recebia o pagamento e não realizava a entrega. O dinheiro era depositado na conta da esposa de Wagner.



O suspeito foi preso na Travessa Dias Mendonça, no bairro Patronato, em São Gonçalo. Wagner possui 10 passagens pela polícia por estelionato. Ele foi levado ao presídio e vai responder, novamente, pelo crime.