O homem foi preso na Zona Oeste e não resistiu à prisão - Divulgação

Publicado 17/07/2024 19:30

Rio - Damião Porto Gonçalves, conhecido como 'Quadrado', de 27 anos, foi preso nesta quarta-feira (17) em Vargem Grande, na Zona Oeste. Ele era um dos gerentes do tráfico de drogas da Cidade de Deus, em Jacarepaguá.

Contra ele havia um mandado de prisão expedido por violar o monitoramento eletrônico sem apresentar justificativas adequadas. Como consequência, houve uma decisão de regressão na forma de execução da pena, com a transferência para um regime mais rigoroso, o semiaberto, por um período de 10 anos.

Com base nas informações recebidas por meio do Disque Denúncia, policiais do serviço reservado (P2) efetuaram a prisão de 'Quadrado', que não ofereceu resistência. Ele foi levado à 16ª DP (Barra da Tijuca) e está à disposição da Justiça.