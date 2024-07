Publicado 18/07/2024 00:00

Na Manchete, Dor e revolta no sepultamento do corpo de Camille Vitória, jovem de 21 anos que estava desaparecida e foi encontrada morta em área de mata, em Magé

Em Rio, Forças de Segurança do estado fazem o terceiro dia de ocupação em comunidades da Zona Oeste

Defesa de influenciador diz que ele não estava alcoolizado no momento em que conduzia carro que atropelou e matou fisioterapeuta no Recreio dos Bandeirantes

Cocaína avaliada em R$ 90 milhões é apreendida pela Receita Federal

Justiça revoga liminar e casas de luxo são demolidas no Joá

Em Brasil, Quatro suspeitos são presos por abusos sexuais em clínica clandestina de reabilitação

No Ataque, Cano pode ser opção no Flu para jogo contra o Cuiabá na Arena Pantanal, no domingo

Vasco vence mais uma no Brasileiro: 1x0 no Atlético-GO

No D, Silvio Santos está internado em hospital paulista com H1N1 e não tem previsão de alta