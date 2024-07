Equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade foram os responsáveis pelas investigações do caso - (Divulgação/Polícia Civil)

Publicado 17/07/2024 18:39 | Atualizado 17/07/2024 18:50

Quatro suspeitos de aplicar o golpe do falso empréstimo consignado foram presos pela Polícia Civil na terça-feira (16), em Cascadura, Zona Norte. Eles vão responder por associação criminosa.

Segundo a corporação, os agentes descobriram um call center clandestino a partir do cruzamento de informações levantadas na Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti). No local, os policiais apreenderam diferentes equipamentos, que poderão ser úteis no seguimento das investigações.

De acordo com a Polícia Civil, dos quatro detidos, três já haviam sido capturados no fim do mês passado – não foi informado se também pelo golpe do falso empréstimo e porque estavam em liberdade.

Já o quarto integrante da quadrilha já possuía 15 anotações – neste caso, sim, por crimes parecidos. O quarteto permanece à disposição da Justiça.