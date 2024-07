O material de outras operadoras estava sendo usado pelos bandidos - Divulgação

O material de outras operadoras estava sendo usado pelos bandidosDivulgação

Publicado 17/07/2024 17:32 | Atualizado 17/07/2024 17:55

Rio - Seis pessoas foram presas nesta quarta-feira (17) em Jacarepaguá, na Zona Oeste, pelo crime de receptação. Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) apreenderam equipamentos de concessionárias como cabos, modens e distribuidor de sinal.

No Morro do Jordão, os policiais desmantelaram uma central clandestina na associação de moradores. Segundo as informações, a central clandestina pagava R$ 80 mil por mês ao tráfico para ter exclusividade na oferta do serviço na região. Três dos detidos foram autuados por associação criminosa, devido à exploração ilegal do serviço de internet e TV.



No Tanque, outras duas centrais foram encontradas e interditadas por fraude no fornecimento desses serviços pelos policiais, resultando na prisão de três pessoas. Diversos materiais desviados das operadoras Claro, Oi e Vivo estavam sendo utilizados pelos criminosos na distribuição da internet. Os traficantes exerciam o monopólio ao obrigar os moradores a contratarem somente seus serviços.