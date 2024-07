Batalhão de Choque atua na Cidade de Deus em terceiro dia da Operação Ordo - Divulgação/Governo do Estado

"Estamos verificando um êxito muito grande com essa ação. E, exatamente por isso, estamos expandindo e ampliando nosso foco, para que a população dessas comunidades e bairros possam ter de volta o direito de ir e vir. O trabalho de inteligência, integrado entre todos os que formam essa força-tarefa, é fundamental para garantir o bem-estar dos moradores, comerciantes e empresários que investem de forma legalizada nessas regiões", declarou governador Cláudio Castro (PL). Rio - As forças de segurança do Rio ampliaram, nesta quarta-feira (17), os trabalhos da Operação Ordo para mais quatro comunidades: Covanca, Jordão, Santa Maria e Bateau Mouche, que ficam entre a Taquara e a Praça Seca, na Zona Oeste da capital. A ação, que chegou ao terceiro dia , já contabiliza 48 presos. Atualmente, são 14 comunidades sendo monitoradas."Estamos verificando um êxito muito grande com essa ação. E, exatamente por isso, estamos expandindo e ampliando nosso foco, para que a população dessas comunidades e bairros possam ter de volta o direito de ir e vir. O trabalho de inteligência, integrado entre todos os que formam essa força-tarefa, é fundamental para garantir o bem-estar dos moradores, comerciantes e empresários que investem de forma legalizada nessas regiões", declarou governador Cláudio Castro (PL).

Nesta quarta, os policiais civis seguiram para as novas áreas a fim de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A atual fase conta com apoio de órgãos e concessionárias de serviços públicos e da Prefeitura do Rio. As equipes miram o transporte clandestino e construções irregulares com o objetivo de mapear os serviços explorados ilegalmente por criminosos e asfixiar financeiramente os grupos que promovem uma guerra na disputa pelo controle de territórios.



"O trabalho de inteligência não para, é 24 horas. Por isso, foi identificada a necessidade de expandir a ação. Nossa ação é 24h, não tem prazo para terminar. Todos os dias teremos atualização no planejamento. O Estado está focado no combate e na asfixia das organizações", disse o Secretário de Segurança, Victor dos Santos.

Confusão na Cidade de Deus

Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) atuam, em conjunto, na demolição de construções irregulares e na retirada de entulhos e barricadas, na Cidade de Deus. Somente nos primeiros dois dias de ação, mais de 22 toneladas de obstáculos foram retiradas.

A medida provocou um grande tumulto na região, inclusive com o ex-secretário Municipal de Juventude, Salvino Oliveira, sendo agredido. De acordo com relatos, a confusão teve início após agentes demolirem imóveis comerciais. Os moradores e comerciantes afirmaram que não haviam sido comunicados sobre a derrubada das construções e alegaram que dependiam dos estabelecimentos como meio de sustento.

Houve uma manifestação e a Avenida Edgar Werneck foi interditada nos dois sentidos, por conta de objetos incendiados. O comércio da região também fechou as portas. Em um vídeo que circula nas redes sociais, também é possível ver uma correria na Estrada Miguel Salazar.

O ex-secretário, que também é pré-candidato a vereador do Rio, esteve na Cidade de Deus após saber do tumulto e, quando dava uma entrevista, acabou discutindo com um morador. Nas imagens que circulam nas redes sociais, um homem tenta impedir a briga, mas uma confusão generalizada tem início. Um grupo parece atacar Salvino com o que parecem ser ovos. O político corre para fugir, mas as agressões continuam e ele chega a ser atingido por um spray usado para dispersar a confusão.

Em seu perfil das redes sociais, o ex-secretário publicou um vídeo ao lado de moradores para esclarecer o episódio. "Quando vi que as coisas estavam fora de controle, entrei no meio para acalmar os ânimos, mas já estava fora de controle. Violência não resolve nada. Ninguém sai ganhando com violência. Estou e estarei sempre ao lado dos moradores da Cidade de Deus. Vou, como sempre, ouvir os dois lados e encontrar uma solução que seja boa para os nossos moradores e pequenos comerciantes", declarou.

Ainda na Cidade de Deus, a concessionária Naturgy, responsável pelo serviço de gás no Rio, com apoio da PM, inspecionou 67 alvos com indícios de irregularidades, como desvio de gás, retirada de medidor, entre outras.



Interdição de Ferros-Velhos



Equipe da Operação Desmonte, força-tarefa coordenada pelo Detran.RJ, interditou dois ferros-velhos também na manhã desta quarta-feira (17). Um deles, na Rua Guaxe, na Gardênia Azul. O estabelecimento estava sem licença para funcionar, não comprovou a origem das peças com notas fiscais e também era responsável por produzir poluição ambiental, já que lançava óleo motor diretamente no solo. O comércio foi fechado e o material removido para destruição.